На Северном Кипре рассказали о российской частной компании, подавшей заявку на полеты

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Одна из российских частных компаний подала заявку на полеты на Северный Кипр. Об этом заявил лидер турок-киприотов Эрсин Татар в разговоре с агентством РИА «Новости».

«По данным моего министерства транспорта, одна частная российская компания подала заявку в наше министерство транспорта, в гражданскую авиацию турецких киприотов о намерении полетов из России», — заявил Татар.

Он добавил, что возможности проведения полетов на Северный Кипр изучают несколько российских компаний. Ранее 22 сентября президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным возможный запуск авиарейсов из России на Северный Кипр.

Кипр поделен между Грецией и Турцией после вооруженного вторжения Анкары в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. В 1983 году на 37% территории острова провозгласили Турецкую Республику Северного Кипра. Ее признала только Турция.

20 сентября телеканал CNN Turk cо ссылкой на источники сообщил, что в ноябре 2022 года могут стартовать прямые авиарейсы из России в Турецкую Республику Северного Кипра. Затем представитель российского посольства в Никосии заявил, что Москва не ведет каких-либо переговоров по открытию прямого авиасообщения между РФ и Северным Кипром.

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