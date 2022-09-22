Правительство России одобрило проект нового трехлетнего бюджета

Кабмин одобрил проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Сообщение об этом пресс-служба российского правительства опубликовала в своем Telegram-канале.

«Законопроект о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов одобрен на заседании правительства. При формировании главного финансового документа кабмин исходил из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и поручений президента (России Владимира Путина)», — сказано в сообщении.

Уровень доходов в 2023 году оценили, примерно, в 26 трлн рублей, расходов — в 29 трлн рублей. Дефицит, согласно прогнозам, составит порядка 2% ВВП, или около 3 трлн рублей.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что бюджет страны будет дефицитным в 2023 — 2025 годах. Председатель кабмина уточнил, что основным источником покрытия бюджета станут государственные заимствования.

10 сентября глава министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что российский бюджет на предстоящие три года станет самым сложным в его карьере.

22 сентября агентство РИА «Новости» написало, что дефицит российского бюджета в текущем году составит 0,9% ВВП, или 1,313 трлн руб.