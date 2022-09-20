WSJ: низкий урожай в США усугубит мировой продовольственный кризис

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Мировые запасы урожая агрокультур остаются ограниченными из-за энергетического и финансового кризиса. Кроме того, продовольственный спад может усугубить низкие сборы зерновых в США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Сохраняющиеся засушливые условия в США и сельскохозяйственных странах Южной Америки, а также неопределенность в отношении производства сельскохозяйственных культур на Украине усложняют ситуацию. Для ослабления давления необходимы по крайней мере еще два года хороших урожаев в Северной и Южной Америке», — говорится в материале.

К такому выводу пришли топ-менеджеры крупных международных компаний. В их числе — аналитики Bayer AG, BAYRY, Corteva Inc., CTVA, Archer Daniels Midland Co., ADM, Bunge Ltd. и BG.

20 сентября газета The Times со ссылкой на специалистов Банка международных расчетов допустила усиление глобального продовольственного кризиса в случае запрета ведущих западных стран на транспортировку российской нефти. Планы стран Европы по отказу от топлива из России могут привести к тому, что в качестве биотоплива начнут использовать зерно, что вызовет сильный дефицит продовольствия.

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