Набиуллина заявила, что в России всегда будет возможна свободная конвертация валют в рубли

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что свободная конвертация иностранных валют в рубли всегда будет доступна в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

Подход к иностранной валюте и ситуацию с обменом глава российского регулятора оценила во время пресс-конференции.

«Поменять валюту на рубли всегда будет возможно, и здесь абсолютно, что называется, свободные правила», — подчеркнула Набиуллина.

Также Набиуллина добавила, что привычные резервные валюты для многих держателей в России оказались токсичными из-за вероятных рисков заморозки.

Ранее Набиуллина предупредила о риске ускорения инфляции из-за склонности россиян к накоплению. В то же время, по оценке главы регулятора, этот период склонности к сбережениям среди россиян сохранится еще какое-то время.

Также глава Центробанка предупреждала, что в сентябре будут продлены ограничения на выдачу наличной валюты.