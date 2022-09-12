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Путин потребовал сформировать условия для структурной перестройки экономики

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

В России необходимо создать условия для перестройки экономической системы в условиях действия международных санкций. При этом безусловными приоритетами должна стать реализация крупных технологических проектов и развитие инфраструктуры в регионах, приводят слова президента Владимира Путина «РИА Новости».

«Нам необходимо сформировать все условия для структурной перестройки экономики... для дальнейшей структурной перестройки, в том числе для реализации крупных технологических проектов, просто экономической активности и развития инфраструктуры в российских регионах», — заявил Путин на совещании по экономическим вопросам.

По его словам, безусловными приоритетами должны быть нацеленность на развитие и реализацию рациональных проектов.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил о неизбежности процесса «дедолларизации». Он отметил, что в условиях международных санкций важно создать финансовую «подушку безопасности», которая позволит меньше использовать американскую валюту в межнациональных расчетах, а также в структуре хранения золото-валютных резервов.

В ходе совещания по экономическим вопросам президент также уточнил, что инфляция в России по итогам 2022 года составит 12%. В дальнейшем тенденция по уменьшению ее среднегодового уровня продолжится.

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