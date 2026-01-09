Москвичей предупредили о возможных корректировках работы транспорта из-за непогоды

Работа наземного транспорта Москвы может быть скорректирована из-за снегопада

В Москве возможны изменения работы наземного транспорта из-за снегопада. Об этом сообщил столичный Дептранс в официальном Telegram-канале.

«Из-за погодных условий возможны локальные корректировки работы наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены», — сказано в сообщении.

Пассажиров призвали быть внимательными к объявлениям водителей.

Утром 9 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что Москву и область накрыла сильная метель. На юге Московской области за минувшие сутки выпало до 65% месячной нормы осадков.

Накануне мощный снегопад обрушился на Москву раньше срока. На этом фоне в трех московских аэропортах задержали более 70 рейсов.

Тишковец также предупредил о сильных осадках в виде снега в центральных российских регионах. По его словам, причиной таких погодных условий стал циклон «Фрэнсис». Специалист уточнил, что значительно осадки ослабнут лишь к утру субботы, 10 января.

Ранее непогода частично обесточила Орловскую область.