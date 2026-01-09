Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Москвичей предупредили о возможных корректировках работы транспорта из-за непогоды

Работа наземного транспорта Москвы может быть скорректирована из-за снегопада
Shutterstock

В Москве возможны изменения работы наземного транспорта из-за снегопада. Об этом сообщил столичный Дептранс в официальном Telegram-канале.

«Из-за погодных условий возможны локальные корректировки работы наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены», — сказано в сообщении.

Пассажиров призвали быть внимательными к объявлениям водителей.

Утром 9 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что Москву и область накрыла сильная метель. На юге Московской области за минувшие сутки выпало до 65% месячной нормы осадков.

Накануне мощный снегопад обрушился на Москву раньше срока. На этом фоне в трех московских аэропортах задержали более 70 рейсов.

Тишковец также предупредил о сильных осадках в виде снега в центральных российских регионах. По его словам, причиной таких погодных условий стал циклон «Фрэнсис». Специалист уточнил, что значительно осадки ослабнут лишь к утру субботы, 10 января.

Ранее непогода частично обесточила Орловскую область.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27583561_rnd_1",
    "video_id": "record::5482c4b0-b855-42ba-a43a-6de44d7d8931"
}
 
Теперь вы знаете
«Фригидность». Что скрывается за этим термином и когда пора к врачу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+