Москвичей предупредили о возможных корректировках работы транспорта из-за непогоды

В Москве возможны изменения работы наземного транспорта из-за снегопада. Об этом сообщил столичный Дептранс в официальном Telegram-канале.
«Из-за погодных условий возможны локальные корректировки работы наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены», — сказано в сообщении.
Пассажиров призвали быть внимательными к объявлениям водителей.
Утром 9 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что Москву и область накрыла сильная метель. На юге Московской области за минувшие сутки выпало до 65% месячной нормы осадков.
Накануне мощный снегопад обрушился на Москву раньше срока. На этом фоне в трех московских аэропортах задержали более 70 рейсов.
Тишковец также предупредил о сильных осадках в виде снега в центральных российских регионах. По его словам, причиной таких погодных условий стал циклон «Фрэнсис». Специалист уточнил, что значительно осадки ослабнут лишь к утру субботы, 10 января.
Ранее непогода частично обесточила Орловскую область.