Общество

Шестилетний мальчик травмировал руку петардой в Сочи

В Сочи ребенок травмировал руку из-за петарды


В Сочи шестилетний мальчик получил травму руки из-за петарды. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 8 января, когда ребенок гулял со своим братом и другими детьми. Один из малолетних ранее купил петарду в ближайшем магазине и принес ее с собой.

В результате неаккуратного обращения с пиротехникой произошел инцидент, из-за которого мальчик получил травму кисти руки. Пострадавшего госпитализировали. Медики оценили его состояние как средней степени тяжести.

Полицейские изъяли оставшуюся пиротехнику из магазина, в котором продали петарду ребенку. Материалы по факту случившегося передадутв следственные органы для проведения проверки и принятия процессуального решения.

Ранее в Ижевске подросток едва не остался без глаза, взорвав петарду в банке из-под газировки.

