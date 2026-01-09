Размер шрифта
Новости. Общество

Для россиян разработают индивидуальные программы по ЗОЖ

Maren Winter/Shutterstock/FOTODOM

В России до 2030 года планируется разработать индивидуальные программы по ведению здорового образа жизни (ЗОЖ) для граждан, которые имеют риски развития заболеваний. Такие программы можно будет получить в специализированных центрах здоровья. С планом, утвержденным правительством РФ, ознакомились в ТАСС.

Согласно документу, центры предполагается оснастить специальным оборудованием и заняться проведением обследования и профилактического консультирования для граждан, имеющих предриски и факторы риска развития заболеваний. В рамках таких обследований планируется также разрабатывать индивидуальные программы по ЗОЖ.

Минздрав назначен ответственным за выполнение этого проекта, а отчет о проделанной работе будет представлен в Минтруд.

До этого сообщалось, что в рамках программы по развитию здорового питания в России предполагается создать в магазинах уголки правильного питания, с помощью которых россияне смогут больше узнавать о составе продуктов и соотношении белков, жиров и углеводов и полезных веществ в них.

Реализовать данную программу планируется в период с 2026 по 2030 годы.

Ранее Мясников назвал главный фактор, позволяющий дожить до 120 лет.

