В Иране анонсировали выступление Хаменеи о протестах

Reuters: верховный лидер Ирана Хаменеи выступит с речью о протестах на ТВ

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступит с речью о протестах через несколько минут. Об этом сообщает Reuters.

Прямое включение будет проводиться на государственном телевидении страны.

Иранская гостелерадиокомпания IRIB в Telegram-канале сообщила, что сегодня лидер Ирана провел встречу с гражданами, где призвал их сохранять готовность и единство, поскольку «единый народ способен преодолеть любого врага».

28 декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая применение полицией слезоточивого газа и пневматического оружия. Крупнейшие акции проходили в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

В начале января иранские власти отключили по всей стране интернет и телефонную связь. Предполагается, что это стало одной из мер властей для борьбы с протестующими.

Ранее иранские СМИ назвали «террористами» участников протестов в Тегеране.