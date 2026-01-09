Роднина назвала огромной потерей возможный отказ от трансляции ОИ-2026

Размер шрифта
Роднина: если Олимпиаду не покажут в России, это будет огромной потерей
Алексей Майшев/РИА Новости

Советская фигуристка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила, что транслировать Олимпиаду 2026 года на российском телевидении нужно для понимания происходящего в спорте, передает Sport24.

«Понимать, что происходит в мировом спорте, обязательно нужно. Я не понимаю такого количества футбольных трансляций, но они есть. Значит, и другие виды спорта тоже должны быть. Если Олимпиаду не покажут, это будет огромной потерей для наших зрителей и болельщиков. Нельзя лишать их права смотреть соревнования», — сказала Роднина.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. При этом международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее Тарасова заявила, что транслировать Олимпиаду в России необходимо.

