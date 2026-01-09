В Верховной раде пожаловались на частичное отключение воды и отопления

Депутат Железняк: один из комитетов Рады остался без воды и отопления

Один из комитетов Верховной рады Украины остался без отопления и водоснабжения. Об этом в своем Telegram-канале написал член парламента страны Ярослав Железняк.

«В Раде (ну, по крайней мере, в комитете) нет ни отопления, ни воды. Свет, похоже, пока есть», — сообщил законодатель.

В ночь на 9 января в Киеве зафиксировали несколько серий взрывов. По данным Telegram-канала «Военная хроника», столица Украины подверглась массированному налету беспилотников типа «Герань». Мэр города Виталий Кличко заявил, что после очередной серии взрывов в Киеве выявили повреждение критической инфраструктуры. На этом фоне в ряде районов наблюдались проблемы с водо- и электроснабжением.

Как написал Telegram-канал SHOT, в том числе удары могли быть нанесены по ТЭЦ-6 в Киевской области — самой мощной теплоэлектроцентрали на территории Украины. После прилетов в Киеве ввели экстренные отключения электричества.

Позднее ситуацию прокомментировал украинский лидер Владимир Зеленский. Он сообщил, что Вооруженные силы РФ при атаке на энергетические объекты Украины применили 242 дрона, 22 крылатые ракеты и 13 баллистических ракет, включая один «Орешник». Глава государства анонсировал встречу «энергетического штаба», на которой будут обсуждаться восстановительные работы.

Ранее в Львовской области после прилетов более 370 абонентов остались без газоснабжения.