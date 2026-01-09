Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Верховной раде пожаловались на частичное отключение воды и отопления

Депутат Железняк: один из комитетов Рады остался без воды и отопления
РИА Новости

Один из комитетов Верховной рады Украины остался без отопления и водоснабжения. Об этом в своем Telegram-канале написал член парламента страны Ярослав Железняк.

«В Раде (ну, по крайней мере, в комитете) нет ни отопления, ни воды. Свет, похоже, пока есть», — сообщил законодатель.

В ночь на 9 января в Киеве зафиксировали несколько серий взрывов. По данным Telegram-канала «Военная хроника», столица Украины подверглась массированному налету беспилотников типа «Герань». Мэр города Виталий Кличко заявил, что после очередной серии взрывов в Киеве выявили повреждение критической инфраструктуры. На этом фоне в ряде районов наблюдались проблемы с водо- и электроснабжением.

Как написал Telegram-канал SHOT, в том числе удары могли быть нанесены по ТЭЦ-6 в Киевской области — самой мощной теплоэлектроцентрали на территории Украины. После прилетов в Киеве ввели экстренные отключения электричества.

Позднее ситуацию прокомментировал украинский лидер Владимир Зеленский. Он сообщил, что Вооруженные силы РФ при атаке на энергетические объекты Украины применили 242 дрона, 22 крылатые ракеты и 13 баллистических ракет, включая один «Орешник». Глава государства анонсировал встречу «энергетического штаба», на которой будут обсуждаться восстановительные работы.

Ранее в Львовской области после прилетов более 370 абонентов остались без газоснабжения.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27583555_rnd_8",
    "video_id": "record::8229e038-fed8-43c5-9e61-4f45468faaf9"
}
 
Теперь вы знаете
«Фригидность». Что скрывается за этим термином и когда пора к врачу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+