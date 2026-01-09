Медведев отреагировал на удар «Орешником» по Украине

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал удар российской ракетой «Орешник» по западу Украины «уколом галоперидола». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик прокомментировал действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) против России. По его словам, «таких больных никогда не успокаивают увещевания добрых психиатров», поэтому к ним должны приступить «санитары с огромными кулаками».

«Ведь опасным психам требуется или смирительная рубашка, или спасительный укол галоперидола. Как нынешней ночью на западе бандеровской Окраины», — добавил Медведев.

В Минобороны подтвердили удар «Орешником» по Украине, заявив, что операция была осуществлена в ответ на попытку атаки Киева по резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года.

Военный корреспондент Александр Коц предположил, что целью удара российской баллистической ракетой «Орешник» в Львовской области было Бильче-Волыцко-Угерское подземное газовое хранилище.

Ранее в ВСУ назвали возможное место запуска российского «Орешника».