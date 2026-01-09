Два района Киева остались без воды

Печерский и Левобережный районы Киева остались без водоснабжения после ударов. Об этом сообщает УНИАН.

Власти киевской столицы пока не сообщают, когда возобновится подача воды гражданам — специалисты работают над восстановлением повреждений, уточняют журналисты.

В ночь на 9 января в Киеве произошли несколько серий взрывов. Как написал Telegram-канал «Военная хроника», украинская столица подверглась массированному налету беспилотников типа «Герань». Дроны летели на Киевскую область и ее административный центр с севера и востока. Комментируя ситуацию, мэр города Виталий Кличко рассказал, что после очередной серии взрывов в Киеве зафиксировали повреждение критической инфраструктуры. На этом фоне в ряде районов наблюдались проблемы с водо- и электроснабжением.

Telegram-канал SHOT в свою очередь предположил, что удар мог быть нанесен по ТЭЦ-6 в Киевской области, которая является самой мощной теплоэлектроцентралью на территории Украины. После прилетов в Киеве ввели экстренные отключения электричества.

Ранее в родном городе Зеленского после прилетов произошел частичный блэкаут.