Медведев рассказал о сценариях дальнейшей судьбы Мадуро

В настоящий момент для похищенного президента Венесуэлы Николаса Мадуро существует лишь два сценария развития событий: либо США «потихоньку» отпустят его, либо он станет новым латиноамериканским Манделой (Нельсон Мандела — экс-президент ЮАР. — прим. ред.). Об этом в своем Telegram-канале написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Тогда его имя (Николаса Мадуро — прим. ред.) внесут в скрижали южноамериканской истории наравне с Боливаром, Мирандой и Чавесом», — подчеркнул политик.

По его словам, после похищения венесуэльского лидера, американские элиты – как республиканские, так и демократические – «должны навсегда засунуть свои длинные языки в свои рахитичные задницы» и признать правомерность действий РФ в ходе спецоперации на Украине.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Ранее США обвинили в отрицании существования Венесуэлы как государства.