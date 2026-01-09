Теннисистка Соболенко прошла в полуфинал турнира WTA-500

Теннисистка Соболенко победила чешку Киз и вышла в полуфинал турнира в Брисбене

Первая ракетка мира Арина Соболенко обыграла американку седьмую в мировом рейтинге ракетку Мэдисон Киз в четвертьфинальном матче на турнире WTA-500 в Брисбене.

Встреча продолжалась 1 час 29 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:3.

Соболенко реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 возможных и допустила 2 двойные ошибки. Киз совершила 8 двойных ошибок и смогла взять 2 подачи из 5 на брейк.

В полуфинале Соболенко встретится с чешкой Каролиной Муховой, которая ранее обыграла Елену Рыбакину.

После турнира WTA-500 в Брисбене Соболенко отправится в Мельбурн защищать титул на Australian Open, который она выигрывала в 2023 и 2024 годах. Старт первого шлема сезона запланирован на 18 января.

Соболенко — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии в 2023, 2024 годах , Открытый чемпионат США в 2024, 2025 годах), победительница 27 турниров WTA (из них 21 в одиночном разряде). До этого года белорусская теннисистка добиралась до финала Итогового чемпионата в 2022 году, однако матч за титул проиграла.

Ранее Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене.