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Силуанов назвал предстоящий бюджет России самым сложным в его карьере

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что российский бюджет на предстоящие три года станет самым сложным в его карьере. Об этом министр заявил в эфире телеканала «Россия-24» в фильме, посвященном 220-летию ведомства, которое он возглавляет.

«Я думаю, что бюджет на предстоящую трехлетку будет самый сложный в моей профессиональной карьере», — сказал Силуанов.

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 года. В сентябре 2021 года глава кабмина Михаил Мишустин говорил, что следующие два года бюджет будет профицитным.

На этой неделе депутат Госдумы Андрей Макаров пошутил над главой министерства финансов Антоном Силуановым во время пленарного заседания Московского Финансового Форума. «Силуанов выглядит так, что все считают, что он руководил Минфином все 220 лет», — заявил Макаров.

Ранее Силуанов выразил мнение, согласно которому достичь финансового суверенитета для российской экономики можно с помощью двух правил: жить по средствам и не ходить с протянутой рукой.

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