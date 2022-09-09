Путин назвал дискриминацией запрет поставок российских удобрений на ряд мировых рынков

Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза назвал дискриминацией запрет поставок удобрений из РФ на рынки Азии, Африки и Латинской Америки через порты европейских стран. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Еврокомиссия разблокировала поставки российских удобрений, сняла санкции, и мы приветствуем такие решения, безусловно. Но 10 августа вышло разъяснение Еврокомиссии по этому вопросу. Оказывается, что покупать наши удобрения могут только страны Евросоюза, а поставка наших удобрений, и белорусских, через порты европейских стран в те же развивающиеся страны, на рынки Азии, Африки, Латинской Америки до сих пор запрещена, невозможна», — сказал президент.

Он добавил, что такое решение Еврокомиссии дискриминирует партнеров России в странах Азии, Африки, Латинской Америки.

Ранее заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявлял, что зерновая сделка реализуется не так, как было запланировано.