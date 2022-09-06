Премьер Шмыгаль заявил, что Украина способна помочь Европе на фоне энергетического кризиса

Украина готова помогать Европе в связи с развернувшимся энергетическим кризисом посредством поставок газа и электроэнергии, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом сообщает издание Bloomberg.

«Украина всегда будет выполнять все наши обязательства по поставкам газа европейским потребителям», — пояснил премьер.

По словам Шмыгаля, обязательства по части поставок ресурсов будут продолжаться, несмотря на боевые действия.

«Наша система транзита газа может качать гораздо больше топлива — в пять раз больше. Так мы можем поддерживать Европу при помощи переправки газа», — добавил украинский политик.

Также Шмыгаль пояснил, что Киеву под силу поставлять «от двух до четырех мегаватт» электроэнергии европейским странам.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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