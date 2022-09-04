«Газпром» подает газ через Украину в объеме 42,2 миллиона кубометров

Российская компания «Газпром» подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС «Суджа». Об этом заявил официальный представитель российской организации Сергей Куприянов, сообщает РИА «Новости».

Речь о поставках 42,4 миллиона кубометров на 4 сентября. При этом на ГИС «Сохрановка» заявку отклонили.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа»...», — уточнил Куприянов.

Украина с 11 мая текущего года прекратила прием для транзита газа через ГИС «Сохрановка». В качестве аргумента для прекращения приема заявок указывалось, что станция под контролем российских сил.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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