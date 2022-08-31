Миллер: цена на газ в Европе осенью и зимой может превышать $4 тыс. за 1 тыс. куб.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил в ходе селекторного совещания, посвященного дню работников нефтяной и газовой промышленности, что цена на газ в Европе на пике осенне-зимнего сезона может превышать $4 тыс. за 1 тыс. куб.

По его словам, на торговых площадках сегодня можно наблюдать «ценовое ралли». В компании сделали ценовой прогноз, согласно которому цена за тысячу кубометров на пике сезона может превысить $4 тыс.

«Мы с вами в «Газпроме» сделали ценовые прогнозы на предстоящую зиму. И вы знаете, по консервативной оценке, при сохранении тех тенденций, которые есть на сегодняшний день на рынке, цена в пике осенне — зимнего максимума может превышать и четыре тысячи долларов за тысячу кубометров», — пояснил Миллер.

Ранее Миллер заявлял, что РФ обеспечена запасами газа на 100 лет вперед, некоторые месторождения будут продолжать работать.

По словам Миллера, Россия в 2120 году сможет поставлять газ. Есть сведения о ряде месторождений, способных работать и давать газ стране на протяжении многих лет.