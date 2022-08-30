В британских городах предложили обогревать жителей зимой в общественных зданиях

Несколько британских городов предложили будущей зимой обогревать жителей, которые не смогут позволить себе оплачивать счета за электроэнергию, в общественных зданиях. Об этом сообщает издание Times.

С подобным предложением выступили администрации Бирмингема, Бристоля, Данди, Глазго и Абердина, информировали в СМИ.

Предполагается, что для обогрева людей могут задействовать картинные галереи, общественные центры и библиотеки.

Причиной для подобного решения стал рост цен на электричество для британских домохозяйств.

«Мы хотим помочь людям найти места, где им будут рады, причем бесплатно», — отметил член администрации Бирмингема по вопросам социальной справедливости, общественной безопасности и равноправия Джон Коттон.

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Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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