Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Ройзман не будет обжаловать запрет определенных действий 11:24
Клуб российского олигарха Демина уволил тренера после 0:9 от «Ливерпуля»... 11:23
Джиджи Хадид устроила фотосессию в прозрачной блузе и без макияжа 11:23
Беременная жительница Свердловской области избила малолетнего сына на глазах... 11:20
Блогер проверил Samsung Galaxy Z Fold 4 на прочность с помощью огня, песка... 11:20
Создатель «Истории игрушек» Ральф Эгглстон умер в возрасте 56 лет 11:20
Ростовский подросток едва не ослеп, помогая консервировать овощи 11:20
Мишустин назначил новым главой Росморречфлота Захария Джиоева 11:20
Стилист Алеко Надирян заявил, что Никола Пельтц скопировала Мадонну 11:19
Ozon откроет новый офис в Стамбуле для привлечения локальных продавцов 11:18

В британских городах предложили обогревать жителей зимой в общественных зданиях

close
100%
Depositphotos

Несколько британских городов предложили будущей зимой обогревать жителей, которые не смогут позволить себе оплачивать счета за электроэнергию, в общественных зданиях. Об этом сообщает издание Times.

С подобным предложением выступили администрации Бирмингема, Бристоля, Данди, Глазго и Абердина, информировали в СМИ.

Предполагается, что для обогрева людей могут задействовать картинные галереи, общественные центры и библиотеки.

Причиной для подобного решения стал рост цен на электричество для британских домохозяйств.

«Мы хотим помочь людям найти места, где им будут рады, причем бесплатно», — отметил член администрации Бирмингема по вопросам социальной справедливости, общественной безопасности и равноправия Джон Коттон.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть