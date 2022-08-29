Мировой лидер контейнерных перевозок избавится от последнего актива в России

Группа компаний «Дело» договорилась с APM Terminals (APMT, входит в группу A.P. Moller — Maersk) о покупке акций Global Ports Investments Plc. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ГК «Дело».

Как сказано в сообщении, группа «Дело» подписала соглашение о приобретении 30,75% акций компании Global Ports Investments Plc.

В группе также заявили, что сделка включает в себя возможность для APMT вернуться к совместному бизнесу с с этой группой.

В середине августа текущего года группа компании «Дело» также купила крупнейшего грузоперевозчика на Дальнем Востоке «Сахалинское морское пароходство».

Группа компаний «Дело» является крупнейшим в России транспортно-логистическим холдингом, управляющий морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. Группа Global Ports, которая входит состав транспортно-логистического холдинга «Дело», управляет сетью из пяти морских контейнерных терминалов в РФ и двух в Финляндии, а также логистическим комплексом под Санкт-Петербургом.

Ранее сообщалось о снижении индекса грузоперевозок FTL.РФ, показывающего изменение тарифов на автоперевозки по 100 популярным направлениям в России.