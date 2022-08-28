В Швейцарии запустили петицию для разрешения строительства атомных электростанций

Комитет швейцарских парламентариев и представителей экономики объявили о старте петиции, цель которой добиться отмены запрета на постройку атомных электростанций в стране. Об этом сообщает The Straits Times.
Основная цель стартовавшей общественной кампании состоит в том, чтобы предотвратить дефицит электроэнергии.
Пять лет назад швейцарцы на референдуме проголосовали за запрет строительства новых атомных электростанций в стране.
«Комитет представителей правых партий и представителей экономики выдвигает народную инициативу, направленную на отмену запрета на строительство новых атомных электростанций в Швейцарии», — уточняется в публикации.
Петиция получила название «Электричество для всех в любое время. Остановите отключение электроэнергии».
Предварительно, активный сбор подписей начнется на следующей неделе.
Ранее стало известно, что в Швейцарии спрогнозировали резкое подорожание электроэнергии.