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В Швейцарии запустили петицию для разрешения строительства атомных электростанций

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Global Look Press

Комитет швейцарских парламентариев и представителей экономики объявили о старте петиции, цель которой добиться отмены запрета на постройку атомных электростанций в стране. Об этом сообщает The Straits Times.

Основная цель стартовавшей общественной кампании состоит в том, чтобы предотвратить дефицит электроэнергии.

Пять лет назад швейцарцы на референдуме проголосовали за запрет строительства новых атомных электростанций в стране.

«Комитет представителей правых партий и представителей экономики выдвигает народную инициативу, направленную на отмену запрета на строительство новых атомных электростанций в Швейцарии», — уточняется в публикации.

Петиция получила название «Электричество для всех в любое время. Остановите отключение электроэнергии».

Предварительно, активный сбор подписей начнется на следующей неделе.

Ранее стало известно, что в Швейцарии спрогнозировали резкое подорожание электроэнергии.

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