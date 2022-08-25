WSJ: Citigroup закроет «Ситибанк» в России и свернет клиентские операции

Один из крупнейших в мире финансовых конгломератов Citigroup сворачивает потребительские операции в России, в ближайшее время будет объявлено о закрытии подразделения и прекращении предоставления клиентских услуг. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ожидается, что в Citigroup официально объявят о закрытии российского подразделения вечером 25 августа. К решению закрыть свое подразделение в России в конгломерате пришли после того, как попытки продать подразделение были осложнены международными санкциями против Москвы и последующими ограничениями в отношении финансовой системы страны. В марте Bloomberg писал, что это вынудит Citigroup закрыть российский бизнес.

Citi был одним из первых международных банков, вышедших на российский рынок. Финансовая группа вела деятельность в стране на протяжении 30 лет, открыв свое представительство в Москве в 1992 году. В 1993-м Citigroup получила лицензию для ведения банковской деятельности в России. В 2022 году «Ситибанк» занял шестое место в рейтинге самых надежных российских банков по версии Forbes.

В 2021 году Citigroup объявила, что выйдет из розничного бизнеса в России и еще 12 странах. В августе 2022-го президент Владимир Путин подписал указ о новых ограничениях для инвесторов из «недружественных» стран, фактически запретив им продавать доли в российских банках до конца декабря.