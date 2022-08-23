Зеленский подписал закон о бомбоубежищах в новостройках

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который обязывает застройщиков жилых комплексов проектировать и строить бомбоубежища в каждом новом доме. Об этом сообщает «Украинская правда».

Данный закон Рада страны приняла в июле. Законопроект предполагает срочное развертывание на Украине сети бомбоубежищ.

Градостроительная документация теперь должна будет включать сведения о планируемых инженерно-технических мерах гражданской защиты. В том случае, если в проекте жилого дома не будет предусмотрено помещение для защиты жильцов, схему могут не утвердить.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе появятся указатели к бомбоубежищам.