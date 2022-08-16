IKEA решила ликвидировать управлявшую магазинами сети в России компанию

Компания ООО «Икеа дом», которая до этого управляла магазинами сети в РФ, будет ликвидирована. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные в базе «Спарк».

IKEA начала процесс ликвидации юридического лица компании ООО «Икеа дом», отметили в публикации.

Учредитель ООО «Икеа дом» — Ingka Holding Europe B.V. Это основная компания, которая управляет как сетью IKEA, так и ТЦ «Мега», которые все еще продолжают работать.

15 августа IKEA объявила о завершении распродажи своих товаров в России. Отмечается, что магазины останутся закрытыми и будут работать только на выдачу оформленных заказов, а также возврат и обмен товаров.

До этого психолог-имиджмейкер Лана Волохова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что ажиотажный спрос на товары IKEA на онлайн-распродаже бренда — это попытка людей прикоснуться напоследок к тому, что было с нами «долго и стабильно».