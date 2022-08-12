Российский НРД обратился в суд Евросоюза с иском об отмене санкций

Национальный расчетный депозитарий (НРД) 12 августа подал иск в суд Европейского союза в Люксембурге с требованием отменить санкции против него. Об этом сообщается на сайте НРД.

«Цель иска – доказать неправомерность и необоснованность включения НРД в санкционные списки ЕС, в результате которого пострадали российские и иностранные инвесторы», — говорится в сообщении.

Евросоюз ввел ограничительные меры в отношении НРД 3 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что бывший генеральный директор Yandex N. V. (головной компании группы «Яндекс») Тигран Худавердян подал иск против Совета Евросоюза с требованием отменить санкции, которые ЕС ввел против него в марте.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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