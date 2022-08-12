Военная операция РФ на Украине. День 170-й

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Решение властей Эстонии о введении запрета на въезд в страну для граждан России, которые обладают шенгенской визой, создает абсурдную ситуацию, считает депутат Европарламента Яна Тоом, передает ERR. По ее словам, подобные шаги можно назвать признаком слабоумия.

С точки зрения евродепутата, подобные меры никак не помогут урегулированию конфликта на Украине и вряд ли будут приняты на уровне Евросоюза. «Я никак не могу своей маленькой головой придумать, каким образом запрет на въезд россиян восстановит мир на Украине. У меня не укладывается это в голове», — подчеркнула Тоом.