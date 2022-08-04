Киев требует $750 млрд для семикратного возмещения «ущерба от спецоперации»

Киевская школа экономики опубликовала аналитический отчет, в котором оценила ущерб от российской спецоперации и подсчитала желаемую сумму на восстановление. Об этом сообщает РИА «Новости».

Специалисты школы оценили экономические потери Украины в $108 миллиардов. В качестве необходимой для восстановления страны суммы они назвали $750 млрд. Это совпадает с цифрами, которые ранее озвучивал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По мнению экономистов школы, Киеву необходимо минимум $185 млрд на восстановления лучше, чем было. Около $75 млрд планируется направить на строительство жилья, приблизительно $42 млрд – на инфраструктуру, а оставшуюся часть суммы – на сельскохозяйственные и промышленные мощности.

Ранее Шмыгаль заявил, что президент Украины Владимир Зеленский желает заключить со своими международными партнерами соглашение, которое закрепит их стремление к участию в восстановлении украинской территории.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.