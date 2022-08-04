Военная операция России на Украине. День 162-й

Украинские войска за сутки 63 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 542 единицы боеприпасов — представительство ДНР в СЦКК.
Российская ПВО отразила очередную попытку украинских военных нанести удар по Антоновскому мосту в Херсоне, сообщили власти — ТАСС.
❗️ Путин подписал указ о присвоении звания Героя России посмертно погибшей замкомандира артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольге «Корсе» Качуре, сообщил Кремль — РИА «Новости».
Украинские войска с 17 февраля 1051 раз обстреляли территорию ЛНР, выпустив 10,4 тысячи боеприпасов, включая 77 ракет из американской РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики в СЦКК.
ВСУ за полчаса трижды обстреляли Донецк, выпустив по городу в общей сложности 25 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
С начала обострения обстановки в Донбассе погибли 77 мирных граждан ЛНР, сообщили в республике — ТАСС.
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили о намерении ведомства зафиксировать и расследовать факт ранения военного корреспондента RT Андрея Филатова в районе Авдеевки в ДНР — ТАСС.
В пресс-службе Следственного комитета России сообщили о планах ведомства изучить очередное видео в одном из Telegram-каналов, на котором украинские военные расстреляли безоружных российских солдат — ТАСС.
В Минобороны РФ сообщили о проведении приема населения в поселке Кирилловка Запорожской области выездной бригадой врачей медицинского отряда специального назначения Южного военного округа — ТАСС.
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки не открывали огонь по населенным пунктам республики — ТАСС.
Координатор группы по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что референдумы по вхождению в РФ ЛНР и ДНР, запланированные на осень, пройдут при высокой явке — ТАСС.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские военнослужащие за час два раза обстреляли Донецк.
Правительство РФ опубликовало постановление о создании ООО «Сахалинская энергия», которое станет оператором СРП «Сахалин-2». «Газпром Сахалин холдинг» получит долю 50% в уставном капитале «Сахалинской энергии» — ТАСС.
Управляющим «Сахалинской энергии» станет действующий руководитель российского филиала Sakhalin Energy Андрей Олейников.
Японские участники проекта «Сахалин-2» компании Mitsui и Mitsubishi сообщили, что изучают постановление правительства РФ о создании нового оператора проекта и примут дальнейшие решения после консультаций с деловыми партнерами и японским кабмином — ТАСС.
Луганская и Донецкая народные республики завершат процесс перехода на российское законодательство в ближайшие месяц — полтора, сообщил ТАСС координатор группы по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью гонконгской газете South China Morning Post, что хотел бы провести прямые переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином по теме конфликта на Украине и призывает Китай повлиять на военную операцию России.
Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий рассказал, выступая на Обзорной конференции ДНЯО, о случаях нападений украинских военных на ядерные объекты страны — РИА «Новости».
Действия российских военных не наносят никакого ущерба безопасности АЭС на Украине, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий на конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия — ТАСС.
Президент США Джо Байден приветствовал принятие Сенатом Конгресса Соединенных Штатов резолюции о расширении НАТО и заявил, что подпишет документы о вступлении в альянс Финляндии и Швеции — ТАСС.
Украина нарушает законы ведения войны и ставит под угрозу жизнь мирных жителей, размещая боевую технику и вооружение в школах и больницах — ТАСС со ссылкой на доклад правозащитной организации Amnesty International.