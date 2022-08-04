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Политика

Военная операция России на Украине. День 162-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 162-й день

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Российские военнослужащие Одесской бригады на боевой позиции в Херсонской области

Российские военнослужащие Одесской бригады на боевой позиции в Херсонской области

Сергей Бобылев/ТАСС
Amnesty International обвинила Украину в нарушении международных правовых норм и военного права из-за размещения вооружения в школах и больницах городов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет провести прямые переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином по конфликту на Украине, и призвал Китай повлиять на военную спецоперацию России. ДНР и ЛНР завершат процесс перехода на российское законодательство в ближайшие месяц – полтора. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:12

Украинские войска за сутки 63 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 542 единицы боеприпасов — представительство ДНР в СЦКК.

9:05

Российская ПВО отразила очередную попытку украинских военных нанести удар по Антоновскому мосту в Херсоне, сообщили власти — ТАСС.

9:01

❗️ Путин подписал указ о присвоении звания Героя России посмертно погибшей замкомандира артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольге «Корсе» Качуре, сообщил Кремль — РИА «Новости».

8:53

Украинские войска с 17 февраля 1051 раз обстреляли территорию ЛНР, выпустив 10,4 тысячи боеприпасов, включая 77 ракет из американской РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики в СЦКК.

8:52

ВСУ за полчаса трижды обстреляли Донецк, выпустив по городу в общей сложности 25 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

8:41

С начала обострения обстановки в Донбассе погибли 77 мирных граждан ЛНР, сообщили в республике — ТАСС.

8:29

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

8:28

В пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили о намерении ведомства зафиксировать и расследовать факт ранения военного корреспондента RT Андрея Филатова в районе Авдеевки в ДНР — ТАСС.

8:27

В пресс-службе Следственного комитета России сообщили о планах ведомства изучить очередное видео в одном из Telegram-каналов, на котором украинские военные расстреляли безоружных российских солдат — ТАСС.

8:26

В Минобороны РФ сообщили о проведении приема населения в поселке Кирилловка Запорожской области выездной бригадой врачей медицинского отряда специального назначения Южного военного округа — ТАСС.

8:25

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки не открывали огонь по населенным пунктам республики — ТАСС.

8:24

Координатор группы по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что референдумы по вхождению в РФ ЛНР и ДНР, запланированные на осень, пройдут при высокой явке — ТАСС.

8:23

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские военнослужащие за час два раза обстреляли Донецк.

8:21

МО РФ показало боевую работу ОТРК «Искандер-М» в ходе спецоперации.

8:18

Правительство РФ опубликовало постановление о создании ООО «Сахалинская энергия», которое станет оператором СРП «Сахалин-2». «Газпром Сахалин холдинг» получит долю 50% в уставном капитале «Сахалинской энергии» — ТАСС.

Управляющим «Сахалинской энергии» станет действующий руководитель российского филиала Sakhalin Energy Андрей Олейников.

8:17

Японские участники проекта «Сахалин-2» компании Mitsui и Mitsubishi сообщили, что изучают постановление правительства РФ о создании нового оператора проекта и примут дальнейшие решения после консультаций с деловыми партнерами и японским кабмином — ТАСС.

8:16

Луганская и Донецкая народные республики завершат процесс перехода на российское законодательство в ближайшие месяц — полтора, сообщил ТАСС координатор группы по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

8:13

Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью гонконгской газете South China Morning Post, что хотел бы провести прямые переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином по теме конфликта на Украине и призывает Китай повлиять на военную операцию России.

8:12

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий рассказал, выступая на Обзорной конференции ДНЯО, о случаях нападений украинских военных на ядерные объекты страны — РИА «Новости».

8:11

Действия российских военных не наносят никакого ущерба безопасности АЭС на Украине, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий на конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия — ТАСС.

8:10

Президент США Джо Байден приветствовал принятие Сенатом Конгресса Соединенных Штатов резолюции о расширении НАТО и заявил, что подпишет документы о вступлении в альянс Финляндии и Швеции — ТАСС.

8:06

Украина нарушает законы ведения войны и ставит под угрозу жизнь мирных жителей, размещая боевую технику и вооружение в школах и больницах — ТАСС со ссылкой на доклад правозащитной организации Amnesty International.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий 162-го дня военной спецоперации России на Украине.

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