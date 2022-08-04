Военная операция России на Украине. День 162-й

Amnesty International обвинила Украину в нарушении международных правовых норм и военного права из-за размещения вооружения в школах и больницах городов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет провести прямые переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином по конфликту на Украине, и призвал Китай повлиять на военную спецоперацию России. ДНР и ЛНР завершат процесс перехода на российское законодательство в ближайшие месяц – полтора. «Газета.Ru» ведет хронику событий.