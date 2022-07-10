ICIJ: Макрон, будучи министром экономики, помог компании Uber

Президент Франции Эммануэль Макрон, будучи министром экономики, помог компании Uber после того, как его работа была остановлена. Об этом сообщается в расследовании Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).

По данным журналистов, в октябре 2015 года после того, как таксисты в Марселе не позволили менеджеру Uber выступить на мероприятии, лоббист компании в Европе Марк Макганн связался с Макроном, который пообещал разобраться с проблемой.

Вскоре во Франции вышел новый приказ, в котором уточнялось, что запрет распространяется на «нелицензированных и нерегулируемых» водителей Uber.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Париж в «нарушении конфиденциальности телефонных переговоров» президента Франции Эммануэля Макрона и его российского коллеги Владимира Путина.

Чиновница добавила, что подобные действия «характеризуют подход Франции к дипломатии в принципе».