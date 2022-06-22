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Хуснуллин допустил превращение «Азовстали» в место отдыха

Хуснуллин: «Азовсталь» может продолжить работу, но не как металлургический комплекс

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин заявил, завод «Азовсталь» в Мариуполе может продолжить работу как промышленный парк или место отдыха, но не как металлургический комплекс. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Важный вопрос, что делать с заводом «Азовсталь». Рассматриваем различные варианты его будущего. Эта зона в дальнейшем может продолжить работу как промышленный парк или место отдыха, но, конечно, уже не как металлургический комплекс», — написал вице-премьер.

Ранее Хуснуллин заявил, что «Азовсталь» в дальнейшем должен продолжить работу.

До этого украинский предприниматель, владелец группы «Метинвест», которой принадлежит в том числе завод «Азовсталь» и металлокомбинат имени Ильича, Ринат Ахметов заявил, что отстроит Мариуполь и всю Украину заново.

Также Ахметов заявил, что SCM Group подаст иск против России. Он отметил, что рассчитывает получить выплаты за ущерб, якобы нанесенный в ходе спецоперации России на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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