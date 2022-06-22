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Политика

Военная операция на Украине. День 119-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 119-й день

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Военнослужащий РФ на пшеничном поле в Мелитопольском районе Запорожской области, июнь 2022 года

Военнослужащий РФ на пшеничном поле в Мелитопольском районе Запорожской области, июнь 2022 года

Алексей Майшев/РИА «Новости»
Американский президент Джо Байден заявил, что ситуация вокруг Украины станет состязанием на выносливость между Западом и Россией. В Белом доме «потрясены» словами пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что Москва считает возможной смертную казнь для американцев-наемников, взятых в плен под Харьковом. Военно-гражданская администрация Запорожской области призвала упразднить границы с РФ. Канада тем временем ищет способы отправки ФРГ турбин для «Северного потока». «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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09.00

08.52

Германия напала на СССР в 3 часа 15 минут утра 22 июня 1941 года без объявления войны, бомбардировке подверглись города Украинской ССР Киев, Житомир, Севастополь, города Белорусской ССР Гродно, Брест, Лида, города Прибалтики и другие. От первых ударов пострадала советская авиационная техника (1200 самолетов было уничтожено, большинство даже не поднимались в воздух), склады, порты и железнодорожные узлы. Какими были действия руководства страны и что запомнили очевидцы о первом дне Великой Отечественной войны — в материале «Газеты.Ru».

08.31

СФ может не разрешить оспаривать сделки, нарушающие ответные меры России на действия недружественных стран — Клишас

08.17

Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов ЗРК «Тор-М2».

08.14

Институт исследований и экспертизы ВЭБ. РФ предложил новые механизмы международных расчетов в условиях санкций — в том числе криптовалюту, пишет РБК. Стейблкойн под рабочим названием «золотой рубль» будет привязан к курсу золота на мировом рынке.

08.09

В Луганске прошла акция «Свеча памяти».

08.01

Доброе утро, дорогие читатели. Начался 119-й день с начала спецоперации российских военных на Украине. «Газета.Ru» продолжает следить, как развиваются события.

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