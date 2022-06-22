Военная операция на Украине. День 119-й

Германия напала на СССР в 3 часа 15 минут утра 22 июня 1941 года без объявления войны, бомбардировке подверглись города Украинской ССР Киев, Житомир, Севастополь, города Белорусской ССР Гродно, Брест, Лида, города Прибалтики и другие. От первых ударов пострадала советская авиационная техника (1200 самолетов было уничтожено, большинство даже не поднимались в воздух), склады, порты и железнодорожные узлы. Какими были действия руководства страны и что запомнили очевидцы о первом дне Великой Отечественной войны — в материале «Газеты.Ru».
СФ может не разрешить оспаривать сделки, нарушающие ответные меры России на действия недружественных стран — Клишас
Институт исследований и экспертизы ВЭБ. РФ предложил новые механизмы международных расчетов в условиях санкций — в том числе криптовалюту, пишет РБК. Стейблкойн под рабочим названием «золотой рубль» будет привязан к курсу золота на мировом рынке.