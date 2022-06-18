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Херсонская область поможет РФ получить рекордный урожай зерновых в 2022 году

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что регион поможет Российской Федерации в текущем году получить рекордный урожай зерновых. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Соловьев.LIVE».

«Херсонская область всегда давала хорошие урожаи. Российская Федерация ждет в этом году рекордного урожая (зерновых). И плюс к нему добавится Херсонская область, и Запорожская — наши соседи», — рассказал Сальдо.

Ранее стало известно, что Сальдо первым в Херсонской области получил российский паспорт.

До этого Сальдо заявил, что понадобится время для полноценного перехода на рубли в Херсонской области.

Также сообщалось, что в Херсонской области приняли более 300 пакетов документов на получение гражданства РФ. 30 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство детей-сирот из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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