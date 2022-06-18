Военная операция на Украине. День 115-й

Член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что власти государства не хотели присоединяться к санкциям против России.
В ответ на это Путин сказал, что из-за ограничений против РФ есть сложности в двусторонних отношениях, но диалог стран продолжается и будет развиваться.
Европейские страны начали использовать газ, который был закуплен на зиму. Такое решение власти государств приняли из-за сокращения объема поставок российского топлива – агентство Bloomberg.
Ранее «Газпром» заявил, что сократит прокачку газа в Европу через «Северный поток» из-за того, что Siemens отправила в ремонт один из газотурбинных двигателей в Канаду и теперь не может его оттуда вывезти из-за санкций против России.
По мнению аналитиков, если подача топлива по «Северному потоку» совсем прекратится, страны не смогут обеспечить необходимые запасы газа к началу отопительного сезона в ноябре.