Военная операция на Украине. День 115-й

8:13

Член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что власти государства не хотели присоединяться к санкциям против России.

В ответ на это Путин сказал, что из-за ограничений против РФ есть сложности в двусторонних отношениях, но диалог стран продолжается и будет развиваться.