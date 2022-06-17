Путин заявил, что однополярный мир не будет прежним

Президент России Владимир Путин заявил, что эпоха однополярного мира завершилась, несмотря на попытки ее сохранить и законсервировать любимыми средствами. Об этом российский глава государства сообщил во время Петербургского международного экономического форума.

Как добавил Путин, «игра идет в одни ворота».

Также российский глава подчеркнул, что мир на таких догмах будет неустойчив. По его словам, США считают себя «посланниками бога на Земле»

«Эти изменения носят фундаментальный характер», — сказал он.

При этом Путин допустил, что Запад не хочет замечать очевидных вещей, включая противодействие ходу истории.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления президента России Владимира Путина на ПМЭФ.