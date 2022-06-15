Гостям Петербургского международного экономического форума рекомендовали носить маски

Участникам Петербургского международного экономического форума рекомендовано соблюдать масочный режим. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

В Санкт-Петербурге с 27 мая отменен масочный режим, использование индивидуальных средств защиты гражданами носит рекомендательный характер.

По словам корреспондента, новые маски гостям выдают на входе.

Юбилейный 24-й Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин большую часть своего выступления на ПМЭФ посвятит задачам экономического развития, стимулирования деловой активности и укрепления внешних торгово-инвестиционных связей России.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков также сообщал, что Владимир Путин во время форума намерен провести встречу с военными корреспондентами и главами российских средств массовой информации.

По его словам, с указанными журналистами состоится открытая часть.