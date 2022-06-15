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Палестина в этом году рассчитывает на содействие Москвы в поставках зерна

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Raneen Sawafta/Reuters

Палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил, что его страна рассчитывает на содействие России в поставках зерна. Об этом информирует РИА «Новости».

«Вы знаете, у нас сейчас большая проблема на Ближнем Востоке. В том числе из-за зерна. Мы изучаем разные варианты... Палестина надеется на помощь России в поставках», — указал Нофаль. Он также добавил, что страна намерена купить зерно у РФ.

«Есть и другие проблемы, их много... (Президент России Владимир) Путин обещал президенту (Палестины Махмуду) Аббасу, что будет помогать в их решении», — проинформировал Нофаль.

В 2016 году Россия сообщила, что может нарастить поставки зерна в Палестину в четыре раза. Тогда на заседании межправительственной российско-палестинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству была отмечена взаимная заинтересованность в сотрудничестве в области энергетики, здравоохранения, культуры, сельского хозяйства.

«В том числе палестинская сторона высказалась в пользу увеличения поставок российского зерна с 70 тыс. до 250–300 тыс. т (первый контракт подписан 15 июля 2016 года)», — сообщили в Минтруда.

Палестина планировала наладить импорт российских муки, пшеницы, а также животноводческой продукции.

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