Правительство Украины запретило экспорт угля, мазута и газа украинского происхождения

Правительство Украины запретило экспортировать уголь, мазут и газ украинского происхождения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постановление, опубликованное на сайте украинского кабмина.

В документе отмечается, что перечень товаров, «экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квотам на 2022 год», дополнен мазутом, углем и газом украинской добычи. При этом, согласно документу, на них установлены нулевые квоты. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее правительство Украины разрешило членам добровольческих формирований территориальной обороны, помимо охотничьего оружия, использовать артиллерию и ракетные системы, ранее они были под запретом.

Соответствующие корректировки внесены в постановление правительства от 29 декабря 2021 года.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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