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Политика

Военная операция на Украине. День 110-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 110-й день

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РИА «Новости»
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли назвала неприемлемым появление представителя ее ведомства на приеме по случаю Дня России в российском посольстве в Оттаве. Посол РФ в Оттаве Олег Степанов в ответ заявил о непрофессионализме канадского министра. Успехи российской армии на Украине вызывают «разочарование», заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Вице-премьер Борисов рассказал об оружии ВС России в спецоперации на Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:29

Минобороны России показало кадры боевой работы РСЗО «Смерч».

8:28

Российские военные показали трофейное оружие.

8:27

⚡️ Кредиты жителей Запорожской области перед украинскими банками обнулят, людям нет логики платить грабительские проценты, заявил РИА «Новости» член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

8:26

Германия собирается помочь с ускоренным вывозом украинского зерна на территорию Евросоюза железнодорожным транспортом, заявил уполномоченный правительства ФРГ по железнодорожным перевозкам Михаэль Тойрер.

8:25

Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов в интервью РБК высоко оценил работу российского высокоточного оружия, используемого во время военной спецоперации на Украине.

8:24

Украинские войска обстреляли утром населенные пункты Пантелеймоновка и Доломитное в Донецкой Народной Республике, заявило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

8:23

Остановка сертификации «Северного потока — 2» произошла по вине украинской политики экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, и это стало ее крупнейшим провалом, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

8:22

Успехи российской армии в спецоперации на Украине вызывают «разочарование», заявил в беседе с Foreign Policy глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

8:21

Арабские страны подверглись сильному давлению со стороны Запада, требовавшего занять определенную позицию относительно конфликта на Украине, однако не пошли у него на поводу, заявил в интервью египетскому телеканалу Sada El balad генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт.

8:20

Позиция главы МИД Канады Мелани Жоли о недопустимости участия канадских дипломатов в мероприятиях посольства России можно расценивать как непрофессионализм, заявил ТАСС посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

8:19

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли назвала неприемлемым появление представителя ее ведомства на приеме по случаю Дня России в российском посольстве в Оттаве — ТАСС.

8:18

Патрульные корабли проекта 22160, стоящие на вооружении Черноморского флота РФ, до конца года вооружат зенитным ракетным комплексом «Тор-М2КМ» для усиления корабельной противовоздушной обороны с учетом опыта специальной военной операции — ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

8:17

В ночь на понедельник украинские военные обстреляли в понедельник Донецк, по Кировскому району выпущено 20 ракет из реактивной системы залпового огня «Град», сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

8:16

Риск применения ядерного оружия достиг наивысшего уровня со времен «холодной войны», это связано с тем, что страны «ядерного клуба» начинают активно наращивать свои арсеналы. Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ) — ТАСС.

8:15

Здравствуйте, «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию по событиям 110-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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