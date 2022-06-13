Военная операция на Украине. День 110-й

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли назвала неприемлемым появление представителя ее ведомства на приеме по случаю Дня России в российском посольстве в Оттаве. Посол РФ в Оттаве Олег Степанов в ответ заявил о непрофессионализме канадского министра. Успехи российской армии на Украине вызывают «разочарование», заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Вице-премьер Борисов рассказал об оружии ВС России в спецоперации на Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.