Правительство Украины разработало маршруты вывоза зерна через Польшу и Румынию

Заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник заявил, что Киев разработал два маршрута через Польшу и Румынию для экспорта зерна и предотвращения глобального продовольственного кризиса. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, «глобальная продовольственная безопасность находится под угрозой, потому что вторжение Российской Федерации на территорию Украины остановило экспорт зерна из Черного моря, что привело к повсеместному дефициту и резкому росту цен».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможном голоде в странах Азии и Африки из-за прекращения поставок украинского зерна. По его словам, это приведет к политической нестабильности, череде переворотов и свержению политиков.

До этого посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Украина согласится возобновить морские перевозки сельскохозяйственной продукции в случае передачи Киеву новых вооружений.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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