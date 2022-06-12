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Политика

Военная операция на Украине. День 109-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 109-й день

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Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики участвуют в специальной военной операции на лисичанском направлении в ЛНР, июнь 2022 года

Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики участвуют в специальной военной операции на лисичанском направлении в ЛНР, июнь 2022 года

РИА «Новости»
В Европарламенте призвали ЕС предоставить Украине статус кандидата на вступление. Украинские власти хотели бы получить от западных стран около 300 реактивных систем залпового огня, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Премьер Эстонии предупредила страны Запада о недопустимости «преждевременного мира» с РФ. В ДНР сообщили, что за ночь по ее территории ВС Украины выпустили примерно 50 снарядов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
08:21

❗️Торжественные линейки планируется провести во всех школах ДНР 1 сентября в честь начала учебного года, сообщил нам министр образования и науки республики Михаил Кушаков — ТАСС.

08:20

08:19

Мирные жители начали покидать территорию завода «Азот» в Северодонецке, утверждает посол ЛНР в России Родион Мирошник.

08:14

Премьер Эстонии предупредила страны Запада о недопустимости преждевременного мира с РФ — ТАСС.

08:09

Украинские власти хотели бы получить от западных стран порядка 300 реактивных систем залпового огня, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

08:07

Испанские официальные лица принесли правительству Германии извинения за желание поставить Украине 40 немецких танков Leopard 2 — ТАСС.

08:06

08:04

Нынешний кризис на Украине привел к еще большему изменению геополитического ландшафта в мире, заявил член Госсовета, министр обороны КНР Вэй Фэнхэ — ТАСС.

08:03

ВСУ выпустили в воскресенье по Стаханову в ЛНР семь снарядов из реактивной системы залпового огня «Ураган», утверждают в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

08:02

В ДНР сообщили, что за ночь по ее территории ВС Украины выпустили порядка 50 снарядов — ТАСС.

08:01

В Европарламенте призвали ЕС предоставить Украине статус кандидата на вступление — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию по событиям 109-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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