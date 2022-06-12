Военная операция на Украине. День 109-й

❗️Торжественные линейки планируется провести во всех школах ДНР 1 сентября в честь начала учебного года, сообщил нам министр образования и науки республики Михаил Кушаков — ТАСС.
Мирные жители начали покидать территорию завода «Азот» в Северодонецке, утверждает посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Премьер Эстонии предупредила страны Запада о недопустимости преждевременного мира с РФ — ТАСС.
Украинские власти хотели бы получить от западных стран порядка 300 реактивных систем залпового огня, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Испанские официальные лица принесли правительству Германии извинения за желание поставить Украине 40 немецких танков Leopard 2 — ТАСС.
Нынешний кризис на Украине привел к еще большему изменению геополитического ландшафта в мире, заявил член Госсовета, министр обороны КНР Вэй Фэнхэ — ТАСС.
ВСУ выпустили в воскресенье по Стаханову в ЛНР семь снарядов из реактивной системы залпового огня «Ураган», утверждают в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.