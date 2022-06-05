Financial Times: британские юридические фирмы стали чаще отказываться от клиентов из России

Британские юридические фирмы начали чаще отказывать клиентам из России в предоставлении услуг в связи со специальной военной операцией РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

«Есть свидетельства того, что юридические фирмы держатся подальше от российской работы и думают дважды по этому поводу, в частности по репутационным соображениям», — приводит издание комментарий королевского адвоката Джонатана Фишера из компании Red Lion Chambers.

Другой источник, работник компании LK Law Адам Гривс, сказал, что юридические предприятия лондонского Сити стали проводить проверку возможных российских клиентов. При этом не имеет значения, находятся ли граждане РФ под санкциями или нет. Гривс допустил, что некоторые виды работ с российскими клиентами смогут уйти из Лондона, переместившись в Дубай или Сингапур.

Американская White & Case в апреле объявила в Высоком суде Лондона, что прекратит представлять интересы РФ.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

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