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Минтруд определил, кому положено «молоко за вредность»

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Минтруд утвердил список условий выдачи молока и других равноценных пищевых продуктов за вредность.

В приложениях к приказу перечислены производства, профессии и должности, где полагается бесплатное обеспечение лечебно-профилактическим питанием. В списке — производство азотной кислоты, хлора, сероуглерода, фосфора и ряда других соединений. Также в числе вредных производственных факторов названы микроорганизмы-продуценты и ионизирующее излучение.

Из приказа также следует, что норма бесплатного молока составляет пол-литра, независимо от продолжительности смены сотрудника. В случае, если время работы — менее половины рабочей смены, молоко не выдается. Выдача и употребление продукта должны происходить в буфетах, столовых, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям.

25 мая президент России Владимир Путин предложил с 1 июня увеличить на 10% пенсии неработающим пенсионерам. Также он объявил об индексации пенсий на 10% с 1 июля, увеличении прожиточного минимума с 1 июня на 10% и повышении МРОТ на 10%.

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