Японская компания Komatsu частично возобновила поставки на Украину

Японская компания-производитель Komatsu частично возобновит поставки продукции на Украину, заявил глава организации Хироюки Огава. Об этом сообщает издание Nikkei Asia.

При этом ожидается, что фирма, занимающаяся строительной и горнодобывающей техникой, продолжит работу в РФ. Технику планируется обслуживать через дистрибьютеров.

«На Украине продолжается добыча, в том числе, железной руды. Оборудование продолжает использоваться даже после начала столкновений с Россией, и поставки дистрибьюторам частично были возобновлены», — пояснил глава компании из Японии.

Как добавил руководитель Komatsu, поставки продолжатся в регионы на Украине, где подтвердили безопасную остановку.

В компании уточнили, что намерены и дальше предоставлять запчасти и услуги через своих дистрибьюторов в России.

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