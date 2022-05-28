Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте до уровня «CCC+/C», сообщается на сайте агентства.

«S&P Global Ratings понизило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте с уровня «B-/B» до «CCC+/C», — говорится в сообщении.

В то же время агентство подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги страны в национальной валюте на уровне «B-/B», прогноз негативный.

Ранее сообщалось, что президент Всемирного банка Дэвид Малпас не исключает рецессии мировой экономики из-за конфликта на Украине. Об этом он сообщил, выступая в фонде торговой палаты США.

По его мнению, это влияние окажется настолько негативным, что его ощутят не только в России и на Украине, но и в других странах.

Он отметил, что перебои в поставка зерна, в частности, ударят по Ливану, у которого нет собственных запасов, а замедление сельскохозяйственных секторов уже ощущают и другие государства.

Глава Всемирного банка добавил, что сокращение поставок энергоносителей из России ведет к «существенному замедлению» экономики в странах Евросоюза.