В Госдуме предложили ЦБ увеличить страховые гарантии для вкладчиков с рублевыми депозитами

Депутат Госдумы Евгений Федоров обратился в письме к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением увеличить страховые гарантии для клиентов с рублевыми вкладами, пишет RT.

«На фоне попыток внешнего санкционного давления <...>, а также в целях повышения привлекательности национальной валюты в качестве инструмента сбережения средств прошу вас оценить целесообразность повышения страховой суммы по вкладам до 2,8 млн руб. в отношении граждан, которые хранят личные средства в банке исключительно в российских рублях», — отметил парламентарий.

По его словам, в настоящее время банки могут компенсировать средства на сумму до 1,4 млн руб. вне зависимости от формата вклада: в российской или иностранной валюте, а также мультивалютный денежный депозит.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал «Газете.Ru», что в июне 2022 года Госдума рассмотрит законопроект о введении обязательного страхования инвестсчетов.