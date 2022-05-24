Путин призвал избавиться от любой волокиты при реализации транспортных проектов

Президент России Владимир Путин потребовал избавиться от любой волокиты при реализации транспортных проектов. Его слова приводятся на сайте Кремля.

«Хочу, чтобы меня услышали и на федеральном уровне, и коллеги в регионах, на местах. Необходимо избавиться от любой волокиты, которая сбивает темп и затягивает реализацию транспортных проектов», — сказал он, открывая совещание о развитии отдельных направлений транспортного комплекса.

Путин подчеркнул, что абсолютно недопустимо срывать сроки создания инфраструктуры.

Также он отметил, что развитие инфраструктуры является одним из основных драйверов экономики, Россия на протяжении многих лет последовательно наращивает логистические возможности. Президент добавил, что в ближайшие годы нужно будет форсировать это направление работы.

Кроме того, он призвал максимально ускорить проработку и запуск новых инициатив в транспортной сфере, в том числе задействуя механизм параллельного проектирования и строительства.