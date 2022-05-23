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Счетная палата определила сроки перестройки экономики России

Глава СП Кудрин: два года нужно для перестройки экономики России с учетом новых вызовов

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для перестройки экономики России потребуется полтора-два года с учетом новых вызовов, появившихся на фоне введенных антироссийских санкций. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, 2022 год будет сложным для России с точки зрения падения ВВП. Предполагается, что и 2023 год будет достаточно нелегким. Это зависит от уровня кризисных ситуаций, уточнил Кудрин.

«Они связаны с прерыванием цепочек. <…> Масштаб этих перемен пока еще проявляется. Поэтому полтора-два года — это перестройка экономики с учетом этих новых вызовов и последствий», — сказал глава СП.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития прогнозирует спад ВВП РФ в консервативном сценарии на 8,8% в 2022 году.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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Санкции против России
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