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Политика

Военная спецоперация РФ на Украине. День 89-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 89-й день

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Военнослужащие Народной милиции ДНР на военной технике на одной из улиц

Военнослужащие Народной милиции ДНР на военной технике на одной из улиц

Владимир Гердо/ТАСС
В МИД Норвегии отклонили призыв Польши делиться с Украиной прибылью от нефти и газа. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что военные запасы Евросоюза истощены из-за помощи Киеву. СК РФ сообщил о начале расследования покушения на мэра Энергодара Андрея Шевчика. Компания Levi Strauss & Co решила окончательно покинуть российский рынок, сообщил «Коммерсантъ». «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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8:39

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что запасы военной техники стран Евросоюза истощились из-за предоставления помощи Украине.

Европа «находится в опасности», а в нынешнем виде ее система безопасности имеет «пробелы», указал он.

«Истощенные запасы в результате военной поддержки, которую мы предоставили Украине, являются наиболее очевидным примером наших недостатков», — заявил дипломат.

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Глава евродипломатии Жозеп Боррель

Глава евродипломатии Жозеп Боррель

Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
8:35

⚡️Мирные переговоры между Москвой и Киевом могут продолжиться только после того, как российские войска покинут территорию Украины, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«[Российские] силы должны покинуть страну, и после этого станет возможным возобновление мирного процесса», — сказал Подоляк.

8:29

Поставки кнопочных телефонов в Россию в первом квартале увеличились на 43% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигли 3,5 млн устройств, сообщает РБК.

По мнению аналитиков, рост могли спровоцировать проблемы с логистикой и решение некоторых брендов смартфонов приостановить работу на российском рынке.

8:27

Минобороны показало кадры последствий обстрела со стороны ВСУ в Херсонской области.

8:24

В МИД Норвегии отклонили призыв Польши делиться с Украиной прибылью от нефти и газа.

«Хотя в результате конфликта на Украине доходы от продажи нефти выросли, стоимость фонда (Государственный пенсионный фонд Норвегии, который наполняется за счет нефтяных доходов – «Газета.Ru») упала» — сказал секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон.

8:20

Великобритания будет добиваться того, чтобы у Киева появилась возможность экспортировать находящееся в стране зерно и другие продовольственные продукты, заявил премьер Борис Джонсон после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Телеграм-канал «Zelenskiy / Official»
8:16

⚡️Сеть Levi Strauss & Co решила окончательно покинуть российский рынок после 29 лет работы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как выяснил «Ъ», компания остановила поставки товаров и ищет покупателей на розничный бизнес.

8:14

Азовское море теперь стало морем совместного пользования России и ДНР, заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

8:12

8:10

❗️СК РФ сообщил о начале расследования покушения на мэра Энергодара Андрея Шевчика.

8:08

США рассматривают возможность отправки спецназа для охраны посольства в Киеве, сообщила газета The Wall Street Journal.

8:05

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 89-го дня военной операции РФ на Украине.

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