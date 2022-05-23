Военная спецоперация РФ на Украине. День 89-й

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⚡️Мирные переговоры между Москвой и Киевом могут продолжиться только после того, как российские войска покинут территорию Украины, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«[Российские] силы должны покинуть страну, и после этого станет возможным возобновление мирного процесса», — сказал Подоляк.